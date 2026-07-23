Автодорогу «Москва-Тума–Касимов» рязанская прокуратура признала небезопасной

Выбоины превышают предельно допустимые размеры. Фото: Прокуратура Рязанской области.

Прокуратура Клепиковского района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Совместно с сотрудниками дорожного надзора специалисты обследовали участок автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов».

В ходе осмотра на покрытии были обнаружены многочисленные выбоины, размеры которых существенно превышают предельно допустимые нормы. Такие дефекты создают реальную угрозу для водителей и пассажиров, повышая риск аварий.

По факту нарушений прокурор внес представление в адрес дирекции дорог Рязанской области. В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения нарушителю назначен штраф.

Устранение выбоин и приведение дорожного полотна в нормативное состояние находится на контроле надзорного ведомства.