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НовостиОбщество23 июля 2026 7:31

Автодорогу «Москва-Тума–Касимов» рязанская прокуратура признала небезопасной

Ямы на дороге в Клепиковском округе оказались опасными для участников дорожного движения
Источник:kp.ru
Выбоины превышают предельно допустимые размеры. Фото: Прокуратура Рязанской области.

Выбоины превышают предельно допустимые размеры. Фото: Прокуратура Рязанской области.

Прокуратура Клепиковского района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Совместно с сотрудниками дорожного надзора специалисты обследовали участок автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов».

В ходе осмотра на покрытии были обнаружены многочисленные выбоины, размеры которых существенно превышают предельно допустимые нормы. Такие дефекты создают реальную угрозу для водителей и пассажиров, повышая риск аварий.

По факту нарушений прокурор внес представление в адрес дирекции дорог Рязанской области. В отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении. По результатам рассмотрения нарушителю назначен штраф.

Устранение выбоин и приведение дорожного полотна в нормативное состояние находится на контроле надзорного ведомства.