Продолжаются поиски 20-летнего Даниила Лебедева, пропавшего 9 июля в Рязани

Информация о пропавшем от добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области начал поиски Даниила Лебедева. Молодой человек пропал 9 июля 2026 года, и до сих пор его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 181 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. Юноша был одет в черную футболку, черные джинсы и серо-белые кроссовки.

Волонтеры призывают всех, кто обладает любой информацией о пропавшем, незамедлительно сообщить по номеру горячей линии 88007005452 или 112.

Кроме того, отряду срочно требуется помощь добровольцев для участия в поисковых мероприятиях.