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НовостиОбщество23 июля 2026 6:32

Продолжаются поиски 20-летнего Даниила Лебедева, пропавшего 9 июля в Рязани

В Рязанской области ведется розыск юноши, судьба которого неизвестна уже две недели
Источник:kp.ru
Информация о пропавшем от добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Информация о пропавшем от добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Отряд «ЛизаАлерт» Рязанской области начал поиски Даниила Лебедева. Молодой человек пропал 9 июля 2026 года, и до сих пор его местонахождение неизвестно. Приметы: рост 181 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. Юноша был одет в черную футболку, черные джинсы и серо-белые кроссовки.

Волонтеры призывают всех, кто обладает любой информацией о пропавшем, незамедлительно сообщить по номеру горячей линии 88007005452 или 112.

Кроме того, отряду срочно требуется помощь добровольцев для участия в поисковых мероприятиях.