Половина муниципальных предприятий Рязани оказались убыточными

Подведены итоги работы рязанских МУП за 2025 год. Фото: МП Водоканал города Рязани.

На заседании комитета по экономическому развитию Рязанской гордумы депутаты заслушали отчет о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий в 2025 году.

На начало 2026-го в Рязани работают четыре МУП: «УРТ», «РМПТС», «Водоканал» и «Эколозащита». Совокупная чистая прибыль двух из них составила 100,8 млн рублей: 80,4 млн заработал «Водоканал», 20,4 млн – «Эколозащита».

«УРТ» и «РМПТС» завершили прошлый год с убытком. Примечательно, что в 2024 году ситуация была обратной: тогда «Управление рязанского троллейбуса» получило прибыль 427 тыс. рублей, а «РМПТС» – убыток 197 млн рублей.

Общая численность сотрудников всех МУП в этом году – 3596 человек, средняя зарплата – 60,4 тыс. рублей.