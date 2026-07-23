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НовостиОбщество23 июля 2026 5:59

Половина муниципальных предприятий Рязани оказались убыточными

«Водоканал» и «Эколозащита» заработали 100,8 млн рублей, а «УРТ» и «РМПТС» – получили убытки
Источник:kp.ru
Подведены итоги работы рязанских МУП за 2025 год. Фото: МП Водоканал города Рязани.

Подведены итоги работы рязанских МУП за 2025 год. Фото: МП Водоканал города Рязани.

На заседании комитета по экономическому развитию Рязанской гордумы депутаты заслушали отчет о финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий в 2025 году.

На начало 2026-го в Рязани работают четыре МУП: «УРТ», «РМПТС», «Водоканал» и «Эколозащита». Совокупная чистая прибыль двух из них составила 100,8 млн рублей: 80,4 млн заработал «Водоканал», 20,4 млн – «Эколозащита».

«УРТ» и «РМПТС» завершили прошлый год с убытком. Примечательно, что в 2024 году ситуация была обратной: тогда «Управление рязанского троллейбуса» получило прибыль 427 тыс. рублей, а «РМПТС» – убыток 197 млн рублей.

Общая численность сотрудников всех МУП в этом году – 3596 человек, средняя зарплата – 60,4 тыс. рублей.