Остановилось сердце 43-летнего хоккейного вратаря Дениса Уляшина. Рекордная «сухая» серия не побита до сих пор

Денис Уляшин ушел из жизни на 43-м году. Фото: Ночная хоккейная лига.

На 43-м году жизни скоропостижно скончался голкипер Денис Уляшин, сообщает Ночная хоккейная лига (НХЛ) Рязанской области. Он выступал за команду «Динамо М» и считался одним из лучших вратарей в истории касимовского хоккея.

Денис Уляшин был с детства одаренным спортсменом. В молодежной команде родного города его признавали лучшим голкипером Рязанской области.

В НХЛ он дебютировал с четырьмя «сухими» матчами подряд. Эта серия в составе ЛХК «Сасово» продлилась 252 минуты 36 секунд, и до сих пор не побита.

В Касимове Дениса знал любой, кто интересовался спортом. Он был общительным, жизнерадостным человеком.

«Ночная хоккейная лига приносит свои соболезнования родным и близким Дениса Евгеньевича», - говорится в некрологе.