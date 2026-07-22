В Рязанской области за год разрешили добыть более 1350 копытных

Определены лимиты добычи лосей, косуль и благородных оленей. Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

На территории региона (за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения) разрешили добычу 644 лосей, 702 европейских косуль и 19 благородных оленей. Министерство природопользования Рязанской области утвердило соответствующие лимиты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года.

Квоты распределены по охотничьим угодьям с разбивкой по возрасту особей и половому признаку.

Наибольшие квоты на лося установлены для Часловского (28 особей), Гиблицкого (25) и Лукмосского (24) угодий. По косуле лидируют Ухоловское (41), Кораблинское (40) и Сапожковское (32) хозяйства. Добыча благородного оленя разрешена только в двух угодьях – Келецком (13 особей) и Лукмосском (6 особей).