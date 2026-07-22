«Золотой» демографический стандарт не подошел: рязанский Минтруд решил, что для бюджетников нужны особые меры поддержки

В Рязани бюджетникам предложат комнаты матери и ребёнка, допвыходные и выплаты за рождение. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани планируют разработать отдельный корпоративный демографический стандарт для предприятий бюджетной сферы. Этот вопрос обсуждался 22 июля на заседании региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Как рассказал министр труда и соцзащиты Рязанской области Андрей Кричинский, с 2025 года в регионе начали внедрять «золотой» корпоративный демографический стандарт, который уже доказал свою эффективность: увеличилось число семей, родивших первого, третьего и последующих детей. Однако некоторые его требования сложно применить в бюджетной сфере из-за противоречий с законодательством.

Среди предлагаемых мер – создание комнат матери и ребенка (такая комната уже работает в министерстве труда), работа семейных кураторов, предоставление дополнительных отпусков и выходных, проведение семейных мероприятий, а также выплаты при рождении ребенка и заключении брака.