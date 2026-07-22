С дефибрилляторами и аппаратами ИВЛ. Для рязанской скорой закупят три автомобиля на 27,9 млн рублей

Скорая помощь Рязани получит три новых автомобиля до сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области объявили закупку трех автомобилей скорой медицинской помощи, сообщается на портале госзакупок. Заказчиком выступает ГКУ РО «Агентство по закупкам в сфере здравоохранения». Общая цена всех лотов составляет почти 27,9 млн рублей.

Согласно документации, две машины класса «В» обойдутся в 8,9 млн и 5,3 млн рублей, автомобиль класса «С» - в 13,7 млн рублей. Все машины должны будут поставить в Областную клиническую станцию скорой медицинской помощи в Рязани до 7 сентября 2026 года. Автомобили должны быть новыми, 2026 года выпуска, не бывшими в эксплуатации.

Класс «В» предназначен для общепрофильных выездных бригад. Машины оснастят дефибрилляторами, электрокардиографами, аппаратами ИВЛ, тележками-каталками с носилками, кислородными баллонами и другим оборудованием. В салоне будут кондиционер, отопитель, розетки на 12 и 220 В, а также сейф для хранения наркотических средств.

Автомобиль класса «С» - для реанимационных бригад. Его оснастят дефибриллятором-монитором, более мощным аппаратом ИВЛ, расширенным набором укладок и дополнительным оборудованием. Гарантия на машины - 24 месяца или 80-100 тысяч км пробега, на медоборудование - 12 месяцев. Поставщик также должен будет обучить персонал.

Деньги на покупку выделили из областного бюджета по программе укрепления материально-технической базы медучреждений.