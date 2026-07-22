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НовостиПроисшествия22 июля 2026 14:13

Двух заблудившихся велосипедистов спасли в Рязанской области

Молодые люди попали в труднопроходимую местность
Источник:kp.ru
Фото: https://vk.ru/wall-137622328_3429

Фото: https://vk.ru/wall-137622328_3429

Двое велосипедистов заблудились в селе Городище. Сообщение о происшествии поступило вечером 18 июля в АНО «Аварийно-спасательный центр Салюс» и МСО РязГМУ «Salus» им. В.И. Васильева.

По предварительным данным, молодые люди оказались в местности с крутым склоном, высокой травой и скользкой после дождя поверхностью. Местоположение заблудившихся помогли определить добровольцы из поисково-спасательного отряда «Мещера».

Когда стало известно, где находятся велосипедисты, на место прибыли спасатели и оказали им необходимую помощь.