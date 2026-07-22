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НовостиОбщество22 июля 2026 13:11

Спецоперацию против зарослей дикорастущей конопли провели рязанские полицейские

В Рязанской области уничтожили более 1,5 гектара наркосодержащего растения в восьми округах
Источник:kp.ru
Полиция выкосила и сожгла дикорастущую коноплю. Фото: УМВД России по Рязанской области.

Полиция выкосила и сожгла дикорастущую коноплю. Фото: УМВД России по Рязанской области.

В восьми округах Рязанской области сотрудники полиции в рамках операции по выявлению незаконных посевов обнаружили заросли дикорастущей конопли. Наркосодержащие растения нашли на территориях Ухоловского, Шиловского, Александро-Невского, Рязанского, Чучковского, Рыбновского и Касимовского округов.

Чтобы пресечь возможность использования растительного сырья для приготовления наркотических средств, полицейские уничтожили все найденные кусты. Общая площадь зачищенных участков составила свыше полутора гектаров.

В настоящее время обследование территории области продолжается.