Спецоперацию против зарослей дикорастущей конопли провели рязанские полицейские

Полиция выкосила и сожгла дикорастущую коноплю. Фото: УМВД России по Рязанской области.

В восьми округах Рязанской области сотрудники полиции в рамках операции по выявлению незаконных посевов обнаружили заросли дикорастущей конопли. Наркосодержащие растения нашли на территориях Ухоловского, Шиловского, Александро-Невского, Рязанского, Чучковского, Рыбновского и Касимовского округов.

Чтобы пресечь возможность использования растительного сырья для приготовления наркотических средств, полицейские уничтожили все найденные кусты. Общая площадь зачищенных участков составила свыше полутора гектаров.

В настоящее время обследование территории области продолжается.