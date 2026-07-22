В Центре спасения конечностей в Рязани выполнили более тысячи операций

Центр спасения конечностей в ОКБ Рязани: более тысячи операций. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В рязанской ОКБ работает Центр спасения конечностей. За время его работы хирурги выполнили более тысячи операций, сообщает больница. Благодаря вмешательствам пациенты не только избежали ампутации, но и сохранили способность ходить.

В больнице медики создали мультидисциплинарную бригаду: сосудистые, эндоваскулярные и гнойные хирурги работают вместе. Главная задача центра - предотвратить ампутацию. Специалисты консультируют, диагностируют и лечат пациентов с атеросклерозом, диабетом, васкулитами, венозными нарушениями и нарушениями ритма сердца. Особенно тяжело атеросклероз протекает на фоне диабета: среди всех больных с критической ишемией и угрозой ампутации таких около 20%. Им помогают сразу несколько специалистов - сосудистый и эндоваскулярный хирург, эндокринолог и терапевт.

Среди методов лечения - ангиопластика, шунтирование и реконструктивные операции, которые помогают тканям восстанавливаться.