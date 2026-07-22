Одиннадцать часов без света: рязанские энергетики обвинили очередную компанию в отсутствии электричества из-за повреждения кабеля

Пока ищут виновных, Рязань учится жить при многочасовых отключениях электричества.

Очередное повреждение кабеля в Рязани стало причиной многочасового отсутствия света в одном из районов города. По информации АО «РГРЭС», в 18:20 из-за механического повреждения кабельной линии 6 кВ, допущенного ООО «Граждансантехмонтаж», без электроэнергии остались жители 11 улиц в микрорайонах Недостоево, Семчино и Приокский.

Работы велись с ордером на земляные работы, однако это не уберегло коммуникации. Горожане остались без света на 11 часов. Энергетики устранили аварию только в 05:40 следующего дня, когда электроснабжение было полностью восстановлено.

Это далеко не единичный случай. Всего четыре дня назад, 17 июля, по вине ООО СК «Реалист» произошло аналогичное отключение на улицах Ленина, Горького, Радищева, Свободы и других. Тогда ресурсоснабжающая организация пообещала принять к нарушителю все меры, предусмотренные законом.