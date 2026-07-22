Главу КФХ под Рязанью оштрафовали за захламление сельхозземель. Проигнорировал предписание

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В Рязанском округе суд оштрафовал главу крестьянско-фермерского хозяйства на 30 тысяч рублей за захламление сельхозземель, сообщает рязанское управление Россельхознадзора.
По данным ведомства, в ноябре 2025 года инспекторы нашли на участке строительный мусор, древесные и бытовые отходы и выдали собственнику предписание убрать их в установленный срок.
В апреле 2026 года специалисты проверили участок и обнаружили, что мусор так и не вывезли. На фермера завели дело за неисполнение предписания.
Мировой суд признал главу КФХ виновным и оштрафовал его.