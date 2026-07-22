Главу КФХ под Рязанью оштрафовали за захламление сельхозземель. Проигнорировал предписание

Суд взыскал 30 тыс. рублей с фермера за захламление участка в Рязанском районе. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанском округе суд оштрафовал главу крестьянско-фермерского хозяйства на 30 тысяч рублей за захламление сельхозземель, сообщает рязанское управление Россельхознадзора.

По данным ведомства, в ноябре 2025 года инспекторы нашли на участке строительный мусор, древесные и бытовые отходы и выдали собственнику предписание убрать их в установленный срок.

В апреле 2026 года специалисты проверили участок и обнаружили, что мусор так и не вывезли. На фермера завели дело за неисполнение предписания.

Мировой суд признал главу КФХ виновным и оштрафовал его.