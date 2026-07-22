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НовостиПроисшествия22 июля 2026 9:44

Дети 13 и 9 лет на электровелосипеде попали в ДТП в Рязанской области

Авария произошла в Скопине
Источник:kp.ru
Детей доставили в медицинское учреждение. Фото: УМВД России по Рязанской области

Детей доставили в медицинское учреждение. Фото: УМВД России по Рязанской области

Двое детей пострадали в ДТП в Скопине, сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Авария произошла днем 21 июля рядом с домом №35 по улице Мира. 13-летний водитель электровелосипеда Kugoo двигался по дороге общего пользования по полосе, предназначенной для встречного движения, и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099, которым управлял 66-летний скопинец.

В результате происшествия водитель и его 9-летний пассажир с полученными травмами доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Всего за последние сутки произошло пять аварий, в которых пострадали шесть человек.