Объявлен тендер на ремонт Северного обхода Рязани на более чем 257 млн рублей

Гарантийный срок на покрытие Северного обхода Рязани составит 5 лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани объявлен тендер на выполнение подрядных работ по ремонту ключевого транспортного узла – Северного обхода города. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 257507437,40 рублей.

Согласно документации, опубликованной на официальном портале госзакупок, предметом тендера является ремонт участка автомобильной дороги, включающий две транспортные развязки (1963 м и 4727 м) и дорожное полотно. Общая протяженность объекта составляет 5,283 км

Работы планируется начать 1 апреля 2027 года. Подрядчик должен полностью завершить ремонт и сдать объект в эксплуатацию не позднее 31 августа 2027 года. На верхний слой асфальтобетонного покрытия и деформационные швы устанавливается гарантия сроком 5 лет с момента подписания акта приемки.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 10 августа 2026 года.