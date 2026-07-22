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НовостиОбщество22 июля 2026 9:26

Объявлен тендер на ремонт Северного обхода Рязани на более чем 257 млн рублей

Подрядчик должен отремонтировать две транспортные развязки за пять месяцев – с апреля по август 2027 года
Источник:kp.ru
Гарантийный срок на покрытие Северного обхода Рязани составит 5 лет.

Гарантийный срок на покрытие Северного обхода Рязани составит 5 лет.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани объявлен тендер на выполнение подрядных работ по ремонту ключевого транспортного узла – Северного обхода города. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 257507437,40 рублей.

Согласно документации, опубликованной на официальном портале госзакупок, предметом тендера является ремонт участка автомобильной дороги, включающий две транспортные развязки (1963 м и 4727 м) и дорожное полотно. Общая протяженность объекта составляет 5,283 км

Работы планируется начать 1 апреля 2027 года. Подрядчик должен полностью завершить ремонт и сдать объект в эксплуатацию не позднее 31 августа 2027 года. На верхний слой асфальтобетонного покрытия и деформационные швы устанавливается гарантия сроком 5 лет с момента подписания акта приемки.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 10 августа 2026 года.