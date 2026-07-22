Комары во Вьетнаме заразили рязанку опасным тропическим вирусом – история спасения туристки

Укус комара стал причиной заражения лихорадкой, женщина неделю провела в больнице. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В инфекционное отделение областной клинической больницы имени Н.А. Семашко была экстренно госпитализирована женщина, вернувшаяся из туристической поездки во Вьетнам. Во время одной из экскурсий ее покусали комары, и уже через двое суток у туристки резко поднялась температура до 40°C, появилась сильнейшая ломота в теле.

Самостоятельный прием жаропонижающих препаратов не дал результата – состояние пациентки прогрессивно ухудшалось. По возвращении в Россию она вызвала скорую помощь, которая экстренно доставила ее в стационар. В ОКБ установили диагноз – женщина заразилась опасным тропическим вирусом – лихорадкой Денге.

Медики провели комплекс необходимых диагностических мероприятий, назначили эффективную терапию и организовали круглосуточное наблюдение за больной. Уже через неделю лечения состояние пациентки стабилизировалось, и она была выписана из больницы.

«При возвращении из жарких стран и появлении высокой температуры, резкой слабости или боли в мышцах необходимо немедленно обратиться к врачу, обязательно сообщив о месте путешествия», – порекомендовал заведующий инфекционным отделением Владимир Гришин.