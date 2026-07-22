«Вы уж лучше не дубу молитесь, а баобабу» – рязанский священник обеспокоен «поганизацией» страны

Священник-публицист обращает внимание на тарологов, астрологов и прочих экстрасенсов, которые «мощным потоком продолжают литься на российского обывателя». Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Настоятель Николо-Ямского храма и преподаватель РГУ Дмитрий Фетисов обратил внимание на материал о «чудотворном» дубе, у которого россияне якобы просят детей, опубликованный одним из ведущих государственных информационных агентств. Батюшка подчеркнул, что это «иллюстрирует стремительную поганизацию (от лат. paganus – сельский житель, язычник) нашей страны».

Священник обеспокоен тем, что вместо популяризации здоровой семьи общество получает очередной залп эзотерики «за деньги налогоплательщиков, на государственных каналах». Он сетует, что тарологи, астрологи и экстрасенсы оккупируют медийное пространство, пока полезные проекты о семье и целомудрии остаются за бортом. Зато, по его словам, без проблем транслируют «старушечью пошлятину» вроде «Давай поженимся» и советы молиться дереву.