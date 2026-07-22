С 21 июля в Рязанской области изменились правила получения единого пособия. Что нужно знать

Единое пособие в Рязанской области: что изменится с 21 июля. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

21 июля 2026 года в Рязанской области вступили в силу новые правила назначения единого пособия, сообщает рязанское отделение СФР. Выплату получают семьи с доходом ниже регионального прожиточного минимума, где трудоспособные члены семьи работают или имеют уважительную причину отсутствия дохода.

Ключевое изменение касается правила «нулевого дохода». Уход за нетрудоспособным человеком теперь будут засчитывать только за близких родственников: детей, родителей, бабушек, дедушек, братьев, сестер, внуков или супругов. Если человек ухаживает за дальним родственником, соседом или посторонним, этот период не позволит применить правило.

Без изменений останется уход за ребенком-инвалидом до 18 лет и за инвалидом с детства I группы - эти периоды по-прежнему признают уважительной причиной.

При подаче заявления с 21 июля потребуется подтвердить степень родства документально - например, свидетельством о рождении или браке. Еще одно нововведение: Соцфонд начнет проверять фактическое место проживания или пребывания заявителя, независимо от региона подачи заявления.

В Рязанской области единое пособие сейчас получают более 30 тысяч детей.