Девять рязанских энергетиков привлекли к ответственности за нарушения. Масштабная проверка прокуратуры

В Рязанской области прокуратура привлекла к ответу девять энергетиков.

В Рязанской области прокуратура добилась погашения задолженности в сфере энергетики на сумму более 16,6 млн рублей, сообщает надзорное ведомство. Деньги вернули в восьми округах: Александро-Невском, Милославском, Путятинском, Пронском, Рязанском, Рыбновском, Шиловском и Сасовском.

Прокуратура добилась, чтобы в Клепиковском округе энергетики расчистили трассы ЛЭП от сотен деревьев, заменили десятки опор, изоляторов и траверсов и восстановила сотни пролетов проводов. Аналогичные работы провели в Касимовском округе.

Кроме того, прокуратура привлекла к административной ответственности по ст. 9.11 КоАП РФ («Нарушения в сфере энергоснабжения и эксплуатации объектов») девять должностных лиц ресурсоснабжающих организаций. Проверки продолжаются.