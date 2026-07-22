«Информацией о причинах ограничений мы не располагаем…» Минцифры высказалось об интернете в Рязанской области

Минцифры не знает причин ограничений интернета в Рязанской области.

В министерстве цифрового развития региона признались, что не знают причин ограничения интернета в Рязанской области. Так чиновники ответили на жалобу жительницы Рязани на канале губернатора Павла Малкова.

«С 16 по 18 июля мы были в Московской области. Интернет появился, как только мы на электричке пересекли границу Рязанской области. <…> Скорость - не сравнить с нашей, видео грузилось моментально. Так же и в Москве. За все эти три дня мы ни разу не испытали тех неудобств, что испытываем здесь, в нашей Рязани и области», - написала рязанка.

«Операторы ограничивают услуги по требованию органов безопасности, которые принимают решения, исходя из оперативной обстановки. Информацией о длительности и причинах ограничений мы не располагаем», - признались чиновники минцифры.