Водители не могут разъехаться на новой дороге в Рязанской области, в минтрансе утверждают, что ширина покрытия осталась прежней

Согласно проекту на этом участке дороги ширина проезжей части от 4,5 до 5,5 метра при двух полосах движения. Фото: https://t.me/pavelmalkov_official/6749?comment=311671

В социальных сетях губернатора Рязанской области местные жители выразили обеспокоенность ходом ремонта дороги Верхний Якимец – Нижний Якимец – Новотишевое. По их словам, после укладки нового покрытия проезжая часть стала уже. «Дорога сужена до минимума, даже КАМАЗы не помещаются», – сообщают пользователи, публикуя видео. Отмечается, что на поворотах разъехаться будет практически невозможно.

В Министерстве транспорта региона ответили, что работы ведутся строго по существующей ширине старого покрытия, и этот параметр не изменится. Согласно проектной документации, ширина проезжей части на участке составляет от 4,5 до 5,5 метра при двух полосах движения.

Работы выполняются в рамках госконтракта с 20 апреля по 15 октября 2026 года. Общая протяженность ремонтируемого отрезка – 6,45 км, дорога относится к IV–V техническим категориям с расчетной скоростью 80 км/ч.