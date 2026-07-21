Суд вернул автомобили должника после продажи через цепочку фирм в Рязани

В Рязани суд вернул транспортные средства, ушедшие от налоговой. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязани суд признал незаконными сделки по продаже имущества фирмы-должника, сообщает пресс-служба Железнодорожного районного суда. С иском в суд ранее обратилась УФНС по рязанской области.

По данным налоговой, руководство ООО знало о задолженности в 26 млн рублей и о том, что на имущество могут наложить арест. Несмотря на это, фирма переписала транспорт на взаимозависимых лиц. Затем последовала цепочка новых сделок - имущество несколько раз перепродавали между связанными организациями, чтобы налоговики не смогли его вернуть.

Налоговая посчитала эти действия незаконными для ухода от уплаты налогов. Суд согласился с доводами и обязал вернуть транспорт первоначальному владельцу.

Согласно судебной картотеке, по делу в качестве ответчиков проходило более двадцати участников.

Решение суда не вступило в законную силу.