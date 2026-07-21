Двух подростков на эндуро без прав задержали под Рязанью. Полиция рассказала, сколько заплатят родители

Родителей подростков-нарушителей оштрафуют в Рязанском районе

В Рязанском округе полиция задержала подростков 15 16 лет, которые без прав лихачили на мотоциклах Regulmoto Athlete (внедорожные эндуро). Нарушителей отстранили от руля, а байки отправили на штрафстоянку. На место вызвали родителей.

Как сообщает УМВД России по Рязанской области, на каждого подростка инспекторы составили протокол за управление мототранспортом без прав. Им грозит от 5 до 15 тысяч рублей штрафа. Родителям грозит также 30-тысячный штраф по статье КоАП РФ за передачу транспорта в управление тому, у кого нет прав.

В настоящее время сотрудники ПДН готовят материалы на родителей по третьей статье КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. За это им светит штраф в размере от 500 до 2 тыс. рублей.

Полиция напомнила, что питбайки - это спортивный инвентарь, на дорогах общего пользования на них ездить нельзя.