Полиция впервые сообщила о задержании за видео сбития БПЛА под Рязанью. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

УМВД по Рязанской области впервые сообщило о задержании человека, опубликовавшего в соцсетях видео сбития беспилотника. Запись мужчина разместил в чате дачного кооператива 30 июня.

Оперативники полиции установили личность автора, доставили его в отдел и взяли объяснения. Мужчина на камеру признался, что не осознавал последствий своего поступка.

- Теперь я понимаю, что снятое мною видео может быть источником (информации) для (последующих) атак БПЛА противника на наш регион. Осознаю свою вину и призываю жителей нашего региона не повторять таких ошибок, - произнес задержанный.

За свой проступок рязанец понесет ответственность по статье 10.8 областного закона об административных правонарушениях. Норма предусматривает наказание за нарушение запрета на публикацию фото- и видеоматериалов с последствиями ударов БПЛА и работой средств противодействия таким ударам.

До этого уже был подобный случай: в декабре 2025 года оштрафован владелец одного из Telegram-каналов. Однако источником информации тогда выступила не полиция, а опергруппа.