Минприроды призналось, что в Рязани выявили ряд превышений ПДК по сероводороду Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 20 июля в микрорайоне Дашково-Песочня выявили ряд превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) сероводорода. Об этом сообщило минприроды Рязанской области в ответ на жалобы рязанцев на странице губернатора Павла Малкова.

«Вечером наш стационарный пост наблюдения за воздухом в мкр Дашково-Песочня выявил ряд превышений ПДК сероводорода. Информацию об этом мы направили в контрольно-надзорные органы для принятия необходимых мер», - говорится в сообщении чиновников.

Рязанцы таким ответом властей недовольны, так как они и «без вашего поста запах учуяли».