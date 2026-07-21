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НовостиОбщество21 июля 2026 11:49

Минприроды призналось, что в Рязани выявили ряд превышений ПДК по сероводороду

Жители микрорайона Дашково-Песочня продолжают жаловаться на химическую вонь
Источник:kp.ru
Минприроды призналось, что в Рязани выявили ряд превышений ПДК по сероводороду

Минприроды призналось, что в Рязани выявили ряд превышений ПДК по сероводороду

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вечером 20 июля в микрорайоне Дашково-Песочня выявили ряд превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) сероводорода. Об этом сообщило минприроды Рязанской области в ответ на жалобы рязанцев на странице губернатора Павла Малкова.

«Вечером наш стационарный пост наблюдения за воздухом в мкр Дашково-Песочня выявил ряд превышений ПДК сероводорода. Информацию об этом мы направили в контрольно-надзорные органы для принятия необходимых мер», - говорится в сообщении чиновников.

Рязанцы таким ответом властей недовольны, так как они и «без вашего поста запах учуяли».