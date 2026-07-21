Первую в России игольную фабрику в Рязанской области отдадут за 2 рубля. Фото: torgi.gov.ru

Инвестора для промышленно-усадебного комплекса XVIII века ищут в Рязанской области. На картах комплекс обозначен как усадьба Полторацких (Хлебниковых), а в документации объекта культурного наследия — как часть первой в России игольной фабрики.

Производство основано в селе Коленцы (ныне Старожиловский округ) в 1717 году московскими купцами, а к 1906 году, сменив несколько хозяев, пришло в упадок прекратило свое существование. Главный корпус , который сейчас законсервирован, датируется 1790-ми годами. Он и является основным лотом электронного конкурса с начальной ценой 2 рубля. В состав ОКН входит еще бывшее здание кузницы.

Владелец должен будет соблюсти обязанности по сохранению памятника согласно документации, утвержденной еще в 2016 году.