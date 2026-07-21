Бензин в Рязанской области за год подорожал на 25,5%

За год бензин в Рязанской области подорожал на четверть. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Бензин и дизельное топливо в Рязанской области за год подорожали на 25,5%, сообщает Банк России со ссылкой на Росстат. По данным ведомства, в июне моторное топливо показало самый большой рост среди непродовольственных товаров - сразу на 10,55% за месяц.

По мнению экспертов, причина скачка - временное снижение производства на нефтеперерабатывающих заводах из-за ремонтов при высоком сезонном спросе. В Рязанской области цены на бензин до этого были ниже среднероссийских, поэтому рост оказался более заметным.