В Рязани археологи нашли сосуд с синей краской для обуви. Изображения из публикации "Средневековый керамический сосуд с красящим пигментом из Переяславля Рязанского", Киреев П. С.

В Рязанском кремле (на территории древнего Переяславля Рязанского) археологи обнаружили фрагмент стенки крупного керамического сосуда с остатками синей краски – находка датируется концом XIV — началом XV века. Об этом пишет журнал «Наука и жизнь» со ссылкой на публикацию Павла Киреева из Рязанского исторического музея.

Сосуд был внушительных размеров: его объем мог достигать 18,7 литра, а толщина красочной корки – около 1,5 миллиметров. Многослойность корки указывает на то, что сосуд, вероятно, много раз наполняли красителем. Как установил исследователь, емкость использовали для окрашивания тканей и кожи. Керамику выбирали специально: металл окислялся и портил цвет, а глина оставалась нейтральной.

Особую ценность находке придает ее редкость: на Руси тара для красителей встречается крайне нечасто, а рязанский сосуд – один из самых крупных. Сейчас специалисты изучают состав краски – результаты могут рассказать, какой именно оттенок получали мастера в средневековой Рязани.