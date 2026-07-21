Облсуд усилил наказание экс-снабженцу хлебозавода №3 в Рязани Антипкину.

Областной суд внял доводам прокуратуры, которая требовала усилить наказание Сергею Антипкину - бывшему начальнику отдела материально-технического снабжения хлебозавода №3 в Рязани. Вместо пять лет колонии строгого режима срок лишения свободы продлен до восьми лет.

Также Антипкину, как и прежде, еще три года после освобождения запрещено будет работать в должностях, подобных прежней, и у него конфискована сумма полученных взяток — почти 1,5 млн рублей.

Прежде сообщалось, что деньги он брал с 2017 по 2020 годы от коммерческого директора фирмы-поставщика из Москвы - за продление договоров, беспрепятственную приемку необходимой на производстве продукции и «иные действия в пользу взяткодателя».

Суд первой инстанции счел возможным с учетом смягчающих обстоятельств назначить наказание ниже минимального по ч. 6 ст. 290 УК, с чем не согласилась прокуратура и впоследствии коллегия облсуда.