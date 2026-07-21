Осколок металла пробил глаз рабочему в Рязани и лишил зрения. Спасли врачи

В ОКБ Семашко спасли глаз рабочему с ранением от газового резака. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Врачи офтальмологического отделения ОКБ им. Семашко прооперировали рабочего с тяжелой травмой глаза, сообщает больница.

Во время работы с газовым резаком металлический осколок попал в правый глаз мужчины, пробил его, повредил радужку и хрусталик, вызвал кровоизлияние - зрение пропало почти полностью.

Офтальмологи немедленно провели операцию: обработали ранение, удалили травматическую катаракту и очистили переднюю камеру глаза. Все вмешательства выполнили для сохранения органа и восстановления зрения.

«При работе с металлом, электроинструментом и сварочным оборудованием необходимо использовать исправные сертифицированные средства защиты глаз», - напомнили медики.