Матчи ЮФЛ покажут на большом экране в лесопарке. Фото: администрация лесопарка.

В ближайшие дни в лесопарке на большом экране начнут интернет-трансляцию матчей рязанской футбольной академии. Они пройдут в рамках Юношеской футбольной лиги.

На экране, установленном напротив зоны фудкорта, горожане смогут посмотреть выездные состязания рязанской юношеской футбольной команды. В то время как молодые спортсмены будут получать бесценный опыт и проявлять свои способности на межрегиональной арене, поболеть за них сможет любой желающий.

На данный момент провайдер проводит необходимые технические работы. Первая трансляция пройдет 2 августа.