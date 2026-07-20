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НовостиСпорт20 июля 2026 14:30

Матчи ЮФЛ покажут на большом экране в лесопарке

Молодые воспитанники рязанской футбольной академии впервые в истории вошли в юношеский дивизион
Источник:kp.ru
Матчи ЮФЛ покажут на большом экране в лесопарке. Фото: администрация лесопарка.

Матчи ЮФЛ покажут на большом экране в лесопарке. Фото: администрация лесопарка.

В ближайшие дни в лесопарке на большом экране начнут интернет-трансляцию матчей рязанской футбольной академии. Они пройдут в рамках Юношеской футбольной лиги.

На экране, установленном напротив зоны фудкорта, горожане смогут посмотреть выездные состязания рязанской юношеской футбольной команды. В то время как молодые спортсмены будут получать бесценный опыт и проявлять свои способности на межрегиональной арене, поболеть за них сможет любой желающий.

На данный момент провайдер проводит необходимые технические работы. Первая трансляция пройдет 2 августа.