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НовостиПроисшествия20 июля 2026 13:46

Суд конфисковал автомобиль у рязанки за повторное грубое нарушение ПДД

Она попалась за рулем пьяной
Источник:kp.ru
Суд конфисковал автомобиль у рязанки за повторное грубое нарушение ПДД.

Суд конфисковал автомобиль у рязанки за повторное грубое нарушение ПДД.

Октябрьский районный суд Рязани конфисковал автомобиль Nissan Almera у 30-летний жительницы города. Как сообщает областная прокуратура, основанием для этого стало повторное грубое нарушение ПДД — управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Прежде женщину уже привлекали к ответственности за пьяную езду. Тогда она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Спустя некоторое время она вновь села за руль нетрезвой, и ее оставил дорожный патруль.

Признав женщину виновной по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, суд приговорил ее к 240 часам обязательных работ, лишению прав на два года и конфисковал ее автомобиль в доход государства.