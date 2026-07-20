Суд конфисковал автомобиль у рязанки за повторное грубое нарушение ПДД.

Октябрьский районный суд Рязани конфисковал автомобиль Nissan Almera у 30-летний жительницы города. Как сообщает областная прокуратура, основанием для этого стало повторное грубое нарушение ПДД — управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Прежде женщину уже привлекали к ответственности за пьяную езду. Тогда она отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Спустя некоторое время она вновь села за руль нетрезвой, и ее оставил дорожный патруль.

Признав женщину виновной по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, суд приговорил ее к 240 часам обязательных работ, лишению прав на два года и конфисковал ее автомобиль в доход государства.