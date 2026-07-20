Гусь Буба – триумфатор «Гусевских забав»: пернатый спортсмен из Истры обошёл прошлогоднего чемпиона

Победителя гусиных бегов выявили в Рязанской области.

В поселке Гусь-Железный Касимовского округа прошел ежегодный праздник «Гусевские забавы». Центральное событие фестиваля – традиционные гусиные бега – собрали немало зрителей и подарили настоящую интригу. Об этом пишет издательство «Пресса».

За звание самого быстрого гуся боролись 11 пернатых участников. В финал пробились трое сильнейших: Бантик из Озёрного, прошлогодний чемпион Джек из Гусь-Железного и Буба из Истры. На финишной прямой удача оказалась на стороне Бубы – он пришел первым.

Хозяева победителя поделились, что готовились к состязаниям целый год: тренировали выносливость и отрабатывали старт. Организаторы отметили высокий интерес к забегам и пообещали, что в следующем году число участников станет еще больше – а значит, борьба за титул будет еще жарче.