Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 июля 2026 11:16

Топ проблем выделили в Центр здоровья за месяц. Чем страдают рязанцы

Рязанцам в Центре здоровья пообещали помочь до того, как разовьется болезнь
Источник:kp.ru
Центр здоровья ОКБ выявил топ-5 проблем у 968 пациентов. Фото: рязанская ОКБ.

Центр здоровья ОКБ выявил топ-5 проблем у 968 пациентов. Фото: рязанская ОКБ.

В Центре здоровья и медицинской профилактики рязанской ОКБ с мая по июнь обследовали 968 человек, сообщает медучреждение. Специалисты выделили самые частые проблемы: ожирение, повышенное давление, избыточная масса тела и низкая физическая активность.

Обследование в Центре здоровья проходит бесплатно по паспорту и СНИЛС, предварительная запись не нужна. Центр находится на первом этаже поликлиники ОКБ в кабинете №103.

«Мы проведем обследование и поможем скорректировать образ жизни до того, как разовьется болезнь. Даже если ничего не болит», - заверили медики.