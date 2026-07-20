Топ проблем выделили в Центр здоровья за месяц. Чем страдают рязанцы

Центр здоровья ОКБ выявил топ-5 проблем у 968 пациентов. Фото: рязанская ОКБ.

В Центре здоровья и медицинской профилактики рязанской ОКБ с мая по июнь обследовали 968 человек, сообщает медучреждение. Специалисты выделили самые частые проблемы: ожирение, повышенное давление, избыточная масса тела и низкая физическая активность.

Обследование в Центре здоровья проходит бесплатно по паспорту и СНИЛС, предварительная запись не нужна. Центр находится на первом этаже поликлиники ОКБ в кабинете №103.

«Мы проведем обследование и поможем скорректировать образ жизни до того, как разовьется болезнь. Даже если ничего не болит», - заверили медики.