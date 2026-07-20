В Рязани на улице Почтовой прошли масштабные рейды: 27 человек доставлены в полицию

Рейды полиции в выходные прошли в центре Рязани. Фото: стоп-кадр из видео УМВД России по Рязанской области.

В прошедшие выходные сотрудники полиции провели в Рязани и области масштабные рейды, направленные на охрану общественного порядка. Особое внимание правоохранители уделили улице Почтовой.

В ночь с пятницы на субботу 27 граждан были доставлены в отделение для проверки на причастность к ранее совершенным преступлениям. Также полицейские составили 16 протоколов об административных правонарушениях. В их числе – три случая нахождения несовершеннолетних в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей, четыре факта распития спиртного на улице и один случай управления автомобилем в состоянии опьянения.

Кроме того, в двух кафе на Почтовой выявлена незаконная торговля алкоголем. Сотрудники полиции изъяли 16 литров спиртных напитков, реализуемых без необходимых сопроводительных документов. В отношении владельцев заведений возбуждены дела об административных правонарушениях.