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НовостиОбщество20 июля 2026 10:40

«Это говорит о доверии…» Главврач больницы №11 объяснил, почему на операцию едут пациенты из других регионов

Главврач рязанской больницы объяснил, почему на операции едут из других регионов
Источник:kp.ru
200 высокотехнологичных операций выполнили в рязанской больнице №11 за полгода.

200 высокотехнологичных операций выполнили в рязанской больнице №11 за полгода.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В больнице №11 Рязани за первое полугодие 2026 года хирурги выполнили 200 высокотехнологичных операций, сообщает медучреждение. ВМП (высокотехнологичная медицинская помощь) оказывают бесплатно по пяти направлениям: эндокринная хирургия, урология, онкология, гинекология и общая хирургия.

Среди проведенных вмешательств - эндоскопические и микрохирургические операции на щитовидной железе и надпочечниках, реконструктивные операции при недержании мочи, видеоэндоскопические операции в урологии, удаление камней в почках без разрезов с применением лазера, а также реконструктивно-пластические операции на мочеиспускательном канале, мочевом пузыре и кишечнике.

За помощью в больницу приезжают не только рязанцы, но и жители других регионов. «Это говорит о большой востребованности ВМП, так как она позволяет быстро, эффективно и качественно решить широкий спектр медицинских проблем, и, конечно, о доверии пациентов нашим специалистам», - отметил главный врач больницы №11 Роман Васин.