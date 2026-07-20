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НовостиОбщество20 июля 2026 8:50

Работы не выполнены, но оплачены. Рязанских чиновников уличили в нарушении контракта для муниципальных нужд

Михайловских чиновников уличили в нарушении контракта для муниципальных нужд
Источник:kp.ru
Прокуратура нашла нарушения при сносе аварийных домов в Михайловском районе.

Прокуратура нашла нарушения при сносе аварийных домов в Михайловском районе.

В Михайловском округе подрядчик не вывез строительный мусор после сноса аварийных многоквартирных домов, сообщает прокуратура Рязанской области. Несмотря на нарушения, администрация округа приняла и оплатила работы по контракту.

Прокуратура возбудила в отношении ответственного чиновника администрации Михайловского округа дело по ч. 7 ст. 7.30.2 КоАП РФ («Приемка работ в нарушение установленного законодательством РФ о контрактной системе порядка»).

К настоящему времени чиновники нарушения устранили.