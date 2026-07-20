Полное разрушение 9-сантиметровой раковой опухоли без операции: врачи рязанского онкодиспансера впечатлены результатом

Врачи в Рязани избавили пациента от раковой опухоли без радикальной операции. Фото: Рязанский онкологический диспансер.

Врачи онкодиспансера поделились случаем полного разрушения злокачественной опухоли прямой кишки, который удивил специалистов.

26-летний мужчина поступил с новообразованием, достигавшим 9 сантиметров – опухоль не только угрожала жизни, но и полностью блокировала работу кишечника, из-за чего пациенту ранее наложили колостому. Прогноз был серьезным – стандартная тактика предполагала сложную, калечащую операцию.

Однако консилиум выбрал мультимодальный путь. Проводилась синхронная химиолучевая терапия с последующим закрепляющим курсом химии. Результат превзошел все ожидания. Контрольное МРТ показало полный ответ – опухоль исчезла, без следа остаточной ткани.

«Объем поражения в 9 см требовал системного подхода, – признается и. о. заведующего отделением радиотерапии Михаил Григорьев. – Но даже мы, имея за плечами многолетнюю практику, были впечатлены степенью полного ответа».

Самое важное – пациенту удалось избежать масштабной операции. Хирургическое вмешательство свелось лишь к закрытию колостомы. Функция прямой кишки восстановлена полностью, мужчина уже вернулся к работе и активной жизни.