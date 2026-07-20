Смертельное ДТП произошло в Касимовском округе, после столкновения машина вылетела в кювет

Один погибший и двое раненых в результате столкновения «Рено Логан» и ВАЗ-2107. Фото: УМВД по Рязанской области.

Днем 19 июля в Касимовском округе произошло смертельное ДТП. На 250-м километре трассы «Москва – Егорьевск – Тума – Касимов» столкнулись «Рено Логан» под управлением 42-летнего москвича и ВАЗ-2107, за рулем которого находился 26-летний местный житель. Об этом сообщает УМВД России по Рязанской области.

От удара 71-летняя пассажирка иномарки скончалась на месте. Водитель «семерки» и 76-летний пассажир «Рено» доставлены в больницу.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Всего за прошедшие пятницу и выходные на дорогах Рязанской области произошло 13 ДТП с пострадавшими. В результате аварий один человек погиб, еще 17 получили травмы различной степени тяжести.