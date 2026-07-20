Рязанку, получившую на даче перелом позвоночника, доставила в больницу «скорая».

Бригада скорой помощи помогла жительнице Рязани, которая получила перелом позвоночника. Травма случилась летним утром, когда женщина готовилась заняться делами на дачном участке.

«Я случайно оступилась и упала на камень. Резкая боль в спине почти остановила дыхание. Я очень испугалась. Это не первая травма. У меня уже была операция на позвоночнике. С большим трудом я вызвала скорую помощь», - приводит слова пациентки областной минздрав.

К женщине подоспела бригада в составе фельдшеров Арсена Бабурина, Натальи Гусевой и водителя Павла Кожина. Они бережно доставили пострадавшую в больницу, где по результатам КТ предварительный диагноз подтвердился.

Рязанка обратилась к медикам со словами благодарности и сообщила, что идет на поправку.