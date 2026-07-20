Уехал на автомобиле и исчез по дороге. Поиски 38-летнего мужчины объявили волонтеры

38-летний мужчина пропал во время поездки на автомобиле в Рязанской области.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил о пропаже 38-летнего мужчины в Рязанской области. Андрей Имамбаев 16 июля отправился в дорогу на автомобиле Chery Tiggo темно-серого цвета, и его местонахождение до сих пор остается неизвестным.

Ориентировка на поиск.

Ориентировка появилась 19 июля. В ней указан предполагаемый район поисков (он же, по всей видимости, маршрут мужчины): город Рязань — деревня Адотьинка Шиловского округа. Населенный пункт расположен в 100 километрах от областного центра по трассе М-5 «Урал».

Приметы пропавшего: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-зеленые.

Сообщить какую-либо информацию можно по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112. Требуется помощь добровольцев.