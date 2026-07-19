Внимание на застройку берега Борковского карьера Рязани вновь обратил Бастрыкин. Фото авторов обращения в СК России.

На ситуацию с застройкой берега 2-го Борковского карьера в Рязани вновь обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о принимаемых мерах главе регионального управление ведомства, которое проводит дополнительную проверку.

Поводом для реакции стало обращение местных жителей в приемную Бастрыкина. Люди указывали, что несколько участков у водоема в 2024 году переведены из рекреационной зоны в категорию земель сельхозназначения и переданы в частную союственность.

«В настоящее время осуществляется засыпка участков промышленными отходами и, несмотря на отсутствие разрешительной документации, проводятся строительные работы с использованием специализированной техники», - сказано в публикации информационного центра СК России.

Ведомство также указывает, что СУ СК России по Рязанской области неоднократно принимал решения о возбуждении уголовных дел, но надзорный орган их отменял.