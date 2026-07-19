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НовостиОбщество19 июля 2026 11:08

В Рязани спасают уникальный архив «РГРТУ-Фильм» с кинохроникой 1960–1990-х

Десятки бобин с кинолетописью жизни города оцифруют
Источник:kp.ru
Эти пленки – хрупкие свидетели ушедшей эпохи. Фото: Союз кинематографистов РФ Рязань.

Эти пленки – хрупкие свидетели ушедшей эпохи. Фото: Союз кинематографистов РФ Рязань.

Представительство Союза кинематографистов РФ в Рязанской области запустило масштабный культурно-исторический проект по сохранению регионального кинонаследия. При поддержке организации студия «РГРТУ-Фильм» приступила к оцифровке десятков бобин 16- и 35-мм пленки из своего архива.

На уникальных материалах запечатлена жизнь Рязани 1960–1990-х годов. Из-за физического износа пленки находятся под угрозой исчезновения, а студий, способных качественно перенести такой материал на цифровые носители становится все меньше. Утрата этих кадров стала бы невосполнимой потерей для культурной памяти региона.

Благодаря стипендии союза команда получила возможность спасти бесценные свидетельства эпохи.