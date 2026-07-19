В Рязани зафиксирован повышенный уровень формальдегида в воздухе

В мкр. Сысоево (1-й Сысоевский проезд) была превышена ПДК формальдегида. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

16 июля 2026 года в Рязани уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенный. Об этом сообщает Рязанский ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС» по данным государственной сети наблюдений на стационарных постах.

Превышение санитарно-гигиенических норм зафиксировано по формальдегиду. В вечерние часы в микрорайоне Сысоево стандартный индекс (СИ) этого вещества достиг 1,7. Это означает, что наибольшая разовая концентрация формальдегида в воздухе превысила максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.) в 1,7 раза.