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НовостиОбщество19 июля 2026 10:33

В Рязани зафиксирован повышенный уровень формальдегида в воздухе

В микрорайоне Сысоево отмечен повышенный индекс загрязнения атмосферы
Источник:kp.ru
В мкр. Сысоево (1-й Сысоевский проезд) была превышена ПДК формальдегида.

В мкр. Сысоево (1-й Сысоевский проезд) была превышена ПДК формальдегида.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

16 июля 2026 года в Рязани уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как повышенный. Об этом сообщает Рязанский ЦГМС – филиал ФГБУ «Центральное УГМС» по данным государственной сети наблюдений на стационарных постах.

Превышение санитарно-гигиенических норм зафиксировано по формальдегиду. В вечерние часы в микрорайоне Сысоево стандартный индекс (СИ) этого вещества достиг 1,7. Это означает, что наибольшая разовая концентрация формальдегида в воздухе превысила максимальную разовую предельно допустимую концентрацию (ПДКм.р.) в 1,7 раза.