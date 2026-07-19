За неделю через Рязанскую область пройдут две арктические волны: погода готовит контрастный сюрприз

Неустойчивая погода с ливнями сохраниться в Рязанской области до конца следующей недели. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

После резкого похолодания, пик которого пришелся на минувшие четверг и пятницу, регион ждет стремительное потепление. Такой прогноз представили специалисты НИЛ геохимии ландшафтов РГУ.

Уходящий на восток антициклон развернется к нам теплым сектором: в понедельник и вторник столбики термометров могут приблизиться к +30°. Однако эта передышка будет недолгой.

Уже вечером 21 июля или утром 22 июля через область пройдет очередной атмосферный фронт с ливнями и грозами. Вслед за ним хлынет новая волна арктического холода. Если в среду температура еще продержится на комфортных отметках, то с четверга начнется резкое охлаждение: днем прогнозируют +19…+22°, ночью — +11…+13°.

Неустойчивая погода с осадками задержится до выходных. Таким образом, за 8 дней регион накроют сразу две арктические волны. К концу следующей недели температурный маятник вновь качнется в сторону тепла – до +26…+28°, но ненадолго. Синоптики не исключают и третьей волны холода в конце месяца.