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НовостиОбщество18 июля 2026 11:17

В Старой Рязани зафиксировали разграбление древнего городища. Делом заинтересовался глава СК Бастрыкин

СК проверит незаконные раскопки в Старой Рязани
Источник:kp.ru
Глава СК поручил проверить факты разграбления городища в Рязани.

Глава СК поручил проверить факты разграбления городища в Рязани.

В Старой Рязани зафиксированы факты незаконных археологических раскопок, сообщает Информационный центр СК России. Речь идет о разграблении древнего городища.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Рязанской области Олегу Васильеву поручил организовать процессуальную проверку. Исполнение поручений поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

По данным ведомства, подобные хищения с применением тяжелой техники, зафиксированы и в Московской области.