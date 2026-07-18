В Старой Рязани зафиксировали разграбление древнего городища. Делом заинтересовался глава СК Бастрыкин

Глава СК поручил проверить факты разграбления городища в Рязани.

В Старой Рязани зафиксированы факты незаконных археологических раскопок, сообщает Информационный центр СК России. Речь идет о разграблении древнего городища.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Рязанской области Олегу Васильеву поручил организовать процессуальную проверку. Исполнение поручений поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

По данным ведомства, подобные хищения с применением тяжелой техники, зафиксированы и в Московской области.