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НовостиЭкономика18 июля 2026 9:04

Цену усадьбы на Пре в Рязанской области снизили до 180 млн рублей. За 290 не продалась

Деревянная усадьба в рязанской Мещере продается за 180 млн вместо 290 млн рублей
Источник:kp.ru
На онлайн-картах объект обозначен как «Усадьба на Пре» и расположен вблизи села Подлипки. Фото: ryazan.cian.ru

На онлайн-картах объект обозначен как «Усадьба на Пре» и расположен вблизи села Подлипки. Фото: ryazan.cian.ru

Усадебный дом на берегу реки Пра в Клепиковском районе вновь выставлен на продажу. На этот раз - за 180 млн рублей, тогда как в ноябре 2025 года собственник просил 290 млн рублей.

На онлайн-картах объект обозначен как «Усадьба на Пре» и расположен вблизи села Подлипки. У него есть сайт для сдачи в аренду посуточно.

Дом площадью 500 кв.м возведен из лафета в стиле деревянного классицизма на участке 6 га. Исходя из описания, на охраняемой территории имеется банный комплекс, мангальная зона, зарыбленный пруд с пирсом.

Внутри предусмотрены пять спален с отдельными ванными комнатами, гостиная с камином и роялем, кухня с русской печью, столовая с голландской печью, кабинет-библиотека, бильярдная.