Цену усадьбы на Пре в Рязанской области снизили до 180 млн рублей. За 290 не продалась

На онлайн-картах объект обозначен как «Усадьба на Пре» и расположен вблизи села Подлипки. Фото: ryazan.cian.ru

Усадебный дом на берегу реки Пра в Клепиковском районе вновь выставлен на продажу. На этот раз - за 180 млн рублей, тогда как в ноябре 2025 года собственник просил 290 млн рублей.

На онлайн-картах объект обозначен как «Усадьба на Пре» и расположен вблизи села Подлипки. У него есть сайт для сдачи в аренду посуточно.

Дом площадью 500 кв.м возведен из лафета в стиле деревянного классицизма на участке 6 га. Исходя из описания, на охраняемой территории имеется банный комплекс, мангальная зона, зарыбленный пруд с пирсом.

Внутри предусмотрены пять спален с отдельными ванными комнатами, гостиная с камином и роялем, кухня с русской печью, столовая с голландской печью, кабинет-библиотека, бильярдная.