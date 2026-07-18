Мальчик весом под 4,9 кг появился на свет в Рязани. Роды прошли самостоятельно

В перинатальном центре Рязани родился богатырь весом 4860 граммов. Фото: vk.ru/perinatal_center_rzn

Богатырь весом 4860 граммов и ростом 60 сантиметров появился на свет в Областном клиническом перинатальном центре Рязани. В семье теперь шесть детей (по три ребенка обоих полов), и мальчик стал самым крупным при рождении среди братьев и сестер.

«Роды прошли самостоятельно под чутким контролем наших специалистов и герой получил при рождении отличную оценку в 8/9 баллов по Апгар», - сообщает администрация ОКПЦ.

Как отмечают медики, столь крупным новорожденным неонатологи уделяют особое внимание. Причины набора веса выше среднего могут быть связаны как с «особенностями конституции», так и с осложнениями беременности. У самого малыша при обследовании никаких отклонений не выявлено — их с мамой уже выписали домой.