Состояние рязанских лесов ухудшается: что губит зеленые массивы и сколько гектаров уже утрачено

Лесопатологи насчитали 22 907 га поврежденных насаждений.

Площадь поврежденных лесов в Рязанской области в 2026 году увеличилась. Об этом сообщает Цзл Рязанской области по итогам госмониторинга.

Общая площадь поврежденных насаждений в регионе составила 22907 га. Это на 1373,7 га больше, чем в конце прошлого года. Площадь погибших лесов выросла на 409 га и достигла 6763 га.

Основной фактор ослабления – лесные пожары. Огонь повредил 9772 га, из которых 6610 га уже погибли. Это, преимущественно, гари 2022 года. Наибольшие площади пострадавших участков отмечены в Спасском и Тумском лесничествах.

Неблагоприятные погодные и почвенно-климатические условия ослабили 3977 га, при этом 133 га уже погибли. Болезнями поражено 7962 га лесных угодий, из них 13 га утрачены безвозвратно.