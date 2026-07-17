Чиновники агитируют рязанцев вступить в МОГ за 100 тыс. рублей

Рязанцев зовут в мобильные группы для защиты от атак БПЛА. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Рязанской области продолжается формирование мобильных огневых групп (МОГ) для защиты важных инфраструктурных объектов от атак БПЛА. Информация об условиях приема размещена на сайте правительства региона.

По информации властей, служба резервистов проходит только в Рязанской области. Вступить в отряд «Барс-Рязань» можно по контракту, продолжая работать на своем месте. Ежемесячная выплата составляет более 100 тысяч рублей.

К МОГ уже присоединились министр спорта Владимир Антманис, ветеран СВО Сергей Боярский и ветеран боевых действий Игорь Чулков.

Для резервистов военные разработали программу подготовки с теоретическим и практическим курсами. Дежурство организовано только в регионе и не более шести месяцев в году. На время контракта сохраняется прежнее место работы либо резервиста трудоустраивают на предприятие, за которым его закрепят.

Кандидатам в МОГ необходимо быть годными к военной службе по здоровью и иметь образование не ниже 9 классов.