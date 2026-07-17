«Мост» из собственного нерва: рязанские нейрохирурги вернули пациенту способность нормально ходить

Повреждённый нерв было невозможно сшить. Использовали трансплантат из собственных тканей пациента. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Врачи рязанской БСМП первыми в регионе начали проводить операции по аутоневральной пластике. Этот высокотехнологичный метод вернул возможность двигаться пациенту, который поступил с тяжелой травмой ноги.

Мужчина жаловался на сильную боль, онемение и слабость в левой стопе. Диагностика выявила повреждение малоберцового и большеберцового нервов, приведшее к парезу. Из-за большого расхождения концов нерва стандартное сшивание было невозможно.

Хирурги в качестве «моста» использовали фрагмент икроножного нерва самого пациента. Этот трансплантат создает направление для прорастания новых волокон, постепенно восстанавливая проводимость и двигательную активность. Операция завершилась успешно.

Как отметил заведующий отделением Сергей Бербенев, точная ультразвуковая диагностика позволяет досконально изучить характер повреждения, что гарантирует эффективность лечения. Ранее такие сложные операции проводились только в федеральных центрах.

Нейрохирурги БСМП уже выполнили восемь подобных вмешательств, возвращая пациентам полноценную жизнь.